Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Talu, olayla ilgili bulguları aktardı. Talu, zanlının 6 Ocak 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutuklandığını anımsattı.

Polis, A.K'nin 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlediğini belirtti. Zanlının, F.Y. ve aranan şahısların temin ettiği silahla işletmeye 6 el ateş açtığını, bu saldırı sonucu galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti.

Polis, meydana gelen olayda araçlarda da hasar oluştuğunu ifade etti. Zanlının, olayla ilgili aranan şahsı aracıyla İskele bölgesine götürerek feri fail suçunu işlediğini söyleyen polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlının aranan şahsı İskele’de bir siteye bırakırken görüldüğünü aktardı.

Polis, meseleyle ilgili daha önce tutuklanan E.Y'nin, olayda kullanılan aracı bir galeriden aldığını ve kurşunlamadan sonra zanlının aracı tekrar galeriye bıraktığını belirtti. Galerinin kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydeden polis, olayla ilgili bir ifade alındığını, iki ifade daha alınacağını ve aranan şahıslar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının cep telefonunu teslim etmediğini ve telefonunun arandığını da belirterek, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı ise müvekkilinin galeride çalıştığını ve her gün araç alıp bıraktığını ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.