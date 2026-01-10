Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli görülen 3 kişi daha tutuklandı. Meselede tutuklanan azmettirici olduğu söylenen B.A'nın ardından F.Y, E.Y ve A.Y'de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal, “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan zanlı A.K ile kendisini azmettirdiği gerekçesi ile tutuklanan B.A'nın ardından yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar F.Y, E.Y ve A.Y'nin de derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Turgal, 6 Ocak 2026 tarihinde Uluhan Oto Galeri önünde 5 el ateş eden zanlı A.K'nin oto galeri çalışanları Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran'ın yaralanmasına neden olduğunu ve yürütülen soruşturmada incelenen kamera görüntülerinde tabancayı teslim eden aracın, zanlılar F.Y, E.Y ve A.Y'nin tasarrufunda olduğunun tespit edilerek zanlılar aleyhine derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapılarak birçok emare alındığını, zanlı F.Y'nin polise itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, diğer zanlıların ise bağlantıları olmadığı yönünde sözlü beyanda bulunduklarını belirtti.

Polis memuru Emrah Turgal, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, ayrıca zanlı Ferdi Yıldırım’ın polise verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkemede Başsavcı adına hazır bulunan Savcı Hasan Boşnak’ın kamera görüntülerindeki araçla ilgili sorusuna yanıt veren Emrah Turgal, söz konusu aracın zanlıların annesinin adına kayıtlı olduğunu, ancak aracın tasarrufunun kendilerinde olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Huzurunda verilen Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Umut İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.