Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, 28 Kasım 2022'de geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Sıla, babasının vefatıyla adeta yıkılmıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de annesinin hastaneye kaldırılmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'da yoğun bakıma alındı. Ömür Gençoğlu'nun kritik süreci atlattığı, birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Sıla, konserlerini iptal ederek annesinin yanına koştu. Sosyal medya hesabından 16,18 ve 19 Ağustos'ta vereceği konserleri iptal ettiğini duyuran Sıla şu açıklamayı yaptı:

"Konserlerimiz sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim."