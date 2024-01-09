Polisin açıklaması şöyle:

08.01.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sülkem Simit Evi’nin penceresi açılarak içeriye girildikten sonra, para kasası içerisinde muhafaza edilen 12.000 TL nakit para ve ayrıca kamera kayıt cihazı, olduğu yerden kasten sökülüp hasara uğratılarak alınmak suretiyle çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Ü.(E-24) ve B.D.(E-16) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.