Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sağlık sisteminde yıllardır bilinen eksikliklerin giderilmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının özverisiyle ayakta tutulmaya çalışılan sistemdeki personel, altyapı ve güvenlik eksikliklerinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yaşanan olayın toplumda üzüntü yarattığını belirten Dalkan, esas tartışılması gereken konunun, yıllardır bilinen ve defalarca Sağlık Bakanlığı’na bildirilen eksikliklere rağmen ruh sağlığı hizmetlerinde ve ilgili hastanede gerekli önlemlerin alınmaması olduğuna işaret etti.

Dalkan, sağlık çalışanlarının özverisiyle ayakta tutulmaya çalışılan sistemdeki personel, altyapı ve güvenlik eksikliklerinin görmezden gelinemeyeceğine işaret ederek, yaşanan olayın ardından sorumluluğun yalnızca soruşturma başlatmakla sınırlı kalmaması gerektiğini, eksikliklerin gecikmeden giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nı kamuoyunun dikkatini çekecek açıklamalar yerine, hastanelerdeki hayati eksiklikleri gidermeye davet etti. Dalkan, sağlık sisteminin gerçek ihtiyacının törenler, reklamlar ve günü kurtarmaya yönelik açıklamalar değil; güvenli hizmet sunumu, yeterli insan gücü ve etkin sağlık yönetimi olduğunu ifade etti.

Barış Ruh ve Sinir Hastanesi'nde yaşanan olay hakkında medya kuruluşlarının haberlerinde etik ilkelere uygun davranmasının önemine de işaret eden Dalkan, olayların sansasyonel biçimde sunulmasından kaçınılması ve toplum sağlığını gözeten bir yayıncılık anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirtti. Dalkan, medya etik kurulunun da daha bilimsel ve toplum sağlığını önceleyen bir yaklaşım izlemesinin önem taşıdığını vurguladı.