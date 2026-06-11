

Kanal T’de Ferda Aşıroğlu’nun haberine göre, konuyla ilgili ihbar dosyası KKTC Merkez Bankası’na sevk edilirken, işletmeye 1.8 milyon TL’yi aşabilecek ceza uygulanması bekleniyor.

Bir vatandaşın resmi şikayeti üzerine Gelir ve Vergi Dairesi ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimde, kasa bölümünde müşterilere yönelik “Tüm tüp gaz çeşitlerinin 1/08/2024 tarihinden itibaren sadece nakit olarak satışı yapılacaktır” duyurusu tespit edilerek kayıt altına alındı.

Hazırlanan tutanak ve deliller, ileri işlem yapılmak üzere KKTC Merkez Bankası’na gönderildi. Yürürlükteki Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’na göre POS cihazı bulunan işletmelerin, tüketicilerin kartla ödeme taleplerini karşılaması gerekiyor.

Raporun onaylanması halinde işletmenin yasa ihlali resmileşecek. Mevcut mevzuata göre işletmeye asgari ücretin 30 katına kadar idari para cezası veya 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabiliyor. Güncel asgari ücret dikkate alındığında cezanın üst sınırı 1 milyon 818 bin 540 TL’ye çıkabiliyor. Gözler şimdi Merkez Bankası’nın vereceği kararda.

Kaynak: Kıbıs Net Haber