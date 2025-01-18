CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Törende konuşan Güzelyurt Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş, projede alın teri döken baştan sonra herkese teşekkürlerini sundu. Güzelyurt halkının bugüne kadar 3 bayram yaşadığını belirten Özdeş, üniversite açıldığında, hastanenin temeli atıldığında ve Bostancı’ya cami yapıldığında büyük sevinç yaşadıklarını kaydetti.

Temel atıldığı günden bugüne tüm ilgililere hastanenin bitirilmesi için adeta yalvardıklarını belirten Özdeş, ‘Ünal Üstel sen çok yaşa. Bugün beni utandırdın, çünkü ben hastanenin bitirileceğine hiç inanmadım. Üstel bugün projeyi yeniden başlatıyor ve bitirecek. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunarım’ ifadelerini kullandı.

Özdeş, konuşmasının ardından Başbakan Üstel’e teşekkür plaketi takdim etti.