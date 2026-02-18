Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis memuru E.Ö., 9 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında zanlının Hamitköy’de H.B.’ye ait ikametgahın mutfak penceresi üzerindeki sinekliği elleriyle yırtarak açık pencereden içeri girdiğini ve mülke tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ikametgahın açık durumdaki giriş kapısından çıkış yaptıktan sonra balkon içerisinde bulunan plastik saksının üzerine çıkarak kırılmasına neden olduğunu ve kasti hasar meydana getirdiğini belirtti. Zanlının saat 17.35’te tutuklandığını kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada kot pantolonunun sağ ön cebinde 17 santimetre uzunluğunda bıçak ile 14 santimetre uzunluğunda makas bulunarak emare alındığını ifade etti.

Zanlının olay yerine geldiği ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile makas ve sürücü kapısının iç cebinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan metal tatlı kaşığının tespit edilerek emare alındığı açıklandı.

Polis, zanlının aynı gün hastanede doktor kontrolünden geçirildiğini, darp ve cebir izi raporu temin edildiğini ve zanlıdan iki adet 10 cc kan örneği alındığını belirtti. 10 Şubat 2026 tarihinde emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini kaydeden polis, yapılan analizler sonucunda cam pipo içerisindeki kalıntının metamfetamin türü uyuşturucu madde olduğunun, makas ve metal kaşık üzerinde ise hint keneviri kalıntısı bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kan örneklerinde yapılan analizde ise zanlının kanında sentetik kannabinoid ile hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

Zanlının 16 ve 17 Şubat 2026 tarihlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini ve cezai sorumluluğunun tam olduğunun öğrenildiğini belirten polis, soruşturmaya etki etme olasılığının kalmadığını, KKTC vatandaşı olup Bostancı’da ikamet ettiğini ve benzer iki davadan yargılandığını kaydederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.