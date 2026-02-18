Bunlar da ilginizi çekebilir

Zanlının yerinin tespit edildiğini ve daha sonra tutuklandığını yazan gazete, şahsın 29 Ocak’ta ABD mahkemesi tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ekledi.

Araştırma sırasında zanlının ABD’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini yazan gazete, daha sonra ABD makamlarının bilgilendirmesi ardından, davayı FBI-New York’un devraldığını kaydetti.

Söz konusu şahsın ABD’de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını yazan Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya dayanarak davanın araştırılmasının 2020 yılında siber suçlar kovuşturma biriminden alınan bilgilerle başladığını kaydetti.

