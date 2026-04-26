Kalkanlı’da meydana gelen “Zorla İnsan Kaçırma, Yaralama, Vahim Zarar, Kanunsuz Yollardan KKTC’ye Giriş Yapmak, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı Y.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının, Eylül 2024’te eski eşini bahçe küreğiyle darp ettiği, annesini kurtarmaya çalışan kızının başına defalarca yumruk atıp ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanarak yargılandıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Oruç, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında zanlının Kalkanlı’da sakin müşteki Ş.C.’nin ikametgahına kapıdan izinsiz girerek mülke tecavüz ettiğini anlattı. Polis, zanlının evin salon kısmında müştekinin yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini, sağ göz çevresindeki kemiğin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının daha sonra elindeki bıçakla müştekinin sol karın boşluğuna 1 santimetrelik kesi atarak yaraladığını belirtti. Zanlının müştekiyi kendisiyle Türkiye’ye gitmeye zorlamak amacıyla evden dışarı çıkarıp ellerini ve ağzını bağlayarak zorla insan kaçırma suçunu işlediği kaydedildi.

Müştekinin bir şekilde zanlının elinden kurtularak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gittiği, burada müşahede altına alındıktan sonra ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiği açıklandı.

Polis memuru Ömer Oruç, zanlının olay yerinden kaçtığını, hakkında derdest müzekkeresi çıkarıldığını ve yapılan aramalar sonucunda 25 Nisan 2026 tarihinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Mevlevi’de bahçeler içerisinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının sorgusunda KKTC’ye hangi limandan, hangi tarihte ve nasıl kanunsuz giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera kayıtları bulunduğunu belirterek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.