Suudi Arabistan'da fotbol ligi ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun maşı Al Hilal'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından ardından soyunma odasına giderken yaptığı hareket sebebiyle dertte. Al Hilal taraftarları, 2-0 kazandıkları Al Nassr maçının son düdüğü sonrasında Cristiano Ronaldo'yu kızdırmak için Lionel Messi lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Bu tezahüratlara tepkisiz kalamayan Portekizli yıldız, yaptığı hareket sebebiyle tepkileri üzerine çekmişti.

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Yaşanan gerginlik sonrasında Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo için açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibinin bildirisinde, "Cristiano Ronaldo müstehcen bir hareket yapmadı. Sadece kasık bölgesinde ağrı vardı" ifadeleri yer aldı.

'SINIR DIŞI EDİLMEYİ YA DA TUTUKLANMAYI GEREKTİRİR'

Ronaldo'nun yaptığı hareketinin müstehcen bir davranış olduğunu savunan Suudi futbolseverler, sosyal medya üzerinden yıldız futbolcunun sınır dışı edilmesi için kampanya başlatmıştı. Suudi avukat Nouf bin Ahmed ise Cristiano Ronaldo hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Portekizli futbolcunun hareketinin uygunsuz olduğunu belirten Nouf bin Ahmed, "Sporu takip etmiyorum. Al Hilal seyircisi Cristiano'yu kışkırtsa da onlara nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Cristiano'nun davranışı bir suçtur. Bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma ve sınır dışı edilme için gerekli suçlardan biri olan alenen uygunsuz bir eylem. Bu konuda Kamu Bakanlığı'na bir dilekçe sunacağız." demişti.