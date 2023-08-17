İki zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Celal Durukan aktardı.

Polis, 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında düzenlenen Panzehir Operasyonu kapsamında Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan zanlının aracında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru Celal Durukan, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 euro bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan soyadını bilmediği Yousif isimli siyahi şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, suçla bağlantılı Z.M'nin de yakalandığını söyledi.

Polis, zanlı Z.M ile O.T’nin birlikte uyuşturucu almaya karar verdiklerini, Z.M'nin Güney Kıbrıs’taki aranan şahısla bağlantıya geçtiği, zanlı O.T’nin de güneye gidip, uyuşturucuyu teslim aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, O.T’nin bu iş için güneydeki şahıstan 640 euro aldığını ve yarısını Z.M’ye vermek için anlaştıklarını belirtti.

Polis memuru Durukan, zanlı Z.M'nin evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



