Gazimağusa’da Derinya Kara Geçiş Kapısında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen iki ayrı kişide uyuşturucu tespit edildi. Polis bahse konu iki kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığın’dan verilen bilgilere göre olay dün, saat 22.15 sıralarında, Gazimağusa’da meydana geldi.

Derinya Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda; Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan O.K.’nin (E-65) üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları, D.K.(E-44)’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis, bahse konu şahısları tutuklarken, soruşturmasına devam ediyor.