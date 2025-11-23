Hükümet etme anlayışlarının temelinde öncelikle insana, insan haklarına değer vermek, her hangi bir sorun karşısında ayırımsız derdi olanın yanında olmak olduğunu vurgulayan Üstel, "Bu sadece vatandaşlarımız için değil, KKTC’de bulunanlar için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte bugün genç kızı ziyaret ettiklerini belirterek, “Onu evladımız olarak görüyoruz. Devletimizin şefkatli elini hissettiğini kendisinden duymak bizi memnun etti.” dedi.

“Bu kızımız bizim evladımızdır; devlet sahip çıkacaktır”

"Bu kızımız, bizim evladımızdır. Devlet, bu evladına da sahip çıkacaktır" diyen Üstel, devamla şunları kaydetti:

Hatırlanacağı üzere; genç kızımızın ailevi koşulları nedeniyle doğumundan beri hiçbir ülke vatandaşlığına kayıtlı olmaması, bugün yaşanan hukuki durumun temelini oluşturmuştu.

KKTC bir hukuk devletidir. Hiç şahsi hatası olmayan evladımızın, sistemimiz için, vicdanlarımızın da katkısıyla çare bulmak boynumuzun borcudur.

"Vatandaşlık süreci başlatıldı"

Polisimizin tarafından ikamet izinsiz statü tespit edilmiş; mahkemenin verdiği geçici tutukluluk kararı da yürürlükteki yasaların doğal bir sonucu olarak gündeme gelmişti.

Bu sorunu ortadan kaldırmak adına gecikmesiz harekete geçtik.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Gazimağusa Konsolosluğu’nun yoğun çalışmasıyla genç kızımızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına müracaatı alınmış ve süreç resmen başlatılmıştır.

“Özgürlüğünün yolu açılacak”

Ancak kızımızın bir an önce özgür kalması bizim için her şeyden önemli. Bu yüzden yarın İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanacak insani ikamet düzenlemesi ile genç kızımız yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak ve özgürlüğünün önü açılacaktır.

Tüm bu süreçlerin tamamlanmasının ardından ise kızımız Bakanlar Kurulumuz tarafından tıpkı diğer 18 yaş grubu gençlerimizde olduğu gibi KKTC vatandaşı olacaktır.

Kurumlarımız tam bir eşgüdüm içinde çalışmakta; hem hukukun gereğini yerine getirmekte hem de sosyal devlet anlayışıyla çare üretmek için gerekeni yapmak için hareket halindeyiz.

“Deport edilmesi kesinlikle söz konusu değildir”

Bize kendinize güvendiğiniz kadar güvenin. Genç kızımızın deport, sınırdışı edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

“KKTC, kaderin haksız darbesine karşı bir koruyucudur”

Bir kez daha belirteyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hiçbir evladını sahipsiz bırakmaz; bu evladımızı da bırakmayacaktır.

Devletimiz, genç kızımızın hayatındaki belirsizliği en kısa sürede ortadan kaldıracak; kendisine güvenli ve yasal bir gelecek sağlayacaktır.

KKTC, KADERİN HAKSIZ DARBESİNE KARŞI, BİR KORUYUCUDUR.

KKTC, DÜŞENİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN YANINDADIR.

Bizler acıları, paylaşarak azaltmak ve devamında ortadan kaldırmak için varız.