Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar, 6’ar ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu. Yargıç, ölümle sonuçlanan trafik kazalarının arttığını,

Yargıç, sanıkların müstahdemi oldukları Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren konfeksiyon mağazasında müşterilere satmış oldukları giyim ürünlerine karşılık temin etmiş oldukları 885 Euro nakit parayı söz konusu işyerinin kasasına yatırmayarak sirkat ettiklerini söyledi. Yargıç, sanıkların uzun süre çalıştıkları iş yerinde böyle bir suç işlemelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yargıç, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu, mahkeme faaliyet raporlarına göre oldukça yaygın olduğunu söyledi. Yargıç, sanıkların davalarını kabul ettiğini, genç ve sabıkasız olduklarını belirtti. Sanıkların pişmanlıklarını da dile getirdiklerini kaydeden yargıç, her iki sanığı 6’ar ya hapse mahkum ettiklerini açıkladı.