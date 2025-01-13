Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis 27.12.202407.01.2025 tarihleri arasında, zanlının (E-33), müstahdemi olduğu Lefkoşa Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmesindeki çalışanlara ödemesi için teslim almış olduğu toplamda 407.000 TL nakit parayı çalışanlara ödemeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Olayın polisin bilgisine 11.01.2025 tarihinde geldiğini söyleyen polis, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği huzurda bulunan zanlının ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, aynı tarihte mahkemeden temin edilen arama emri ışığında zanlının ikametgahında arama gerçekleştirildiğini ve kanuna aykırı herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti.

Polis, zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini paraları sanal bahiste kaybettiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer meseleden dolayı ağır ceza gündeminde davası olduğunu ve çalışma izninin iptal edildiğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.