Şırnak-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkiinde sabah saatlerinde askeri personeli taşıyan otobüs, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi.

Yaralı 44 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Otobüs vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) kazaya ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

''Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.''