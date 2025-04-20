TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ali Önder, "Durumun şu an için stabil gitmesi hasta için olumlu bir süreç deniliyor. Çünkü vücudun, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz" dedi.

Önder'in tepki verip vermediği sorusuna Ali Önder, "Onun bir ölçüt olmadığını da biliyoruz. Yeğenim ilk görüşünde evet o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri, devreleri var. Yani çünkü uyutulma süreci var" yanıtını verdi.

Ağabeyinin sağlığı için kendisini görmek üzere bir girişimde bulunmadığını anlatan Önder şunları söyledi:

"Ziyarete girmemeye büyük özen gösteriyorum. Burada bir mucize gerçekleştiriyor, hocalarımız resmen iğneyle kuyu kazıyor. Şimdi böylesi bir emekle geri döndürülen bir hastaya gidip üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin hastane ortamındayız. Hocalarımın verdiği haberlerle yetiniyorum. İçeriye girmesem de olur. Bir an evvel iyileşsin, aramıza dönsün, hep birlikte görelim."

Ameliyattan sonra kalbin kapatılmadığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Ali Önder, "Operasyondan sonra tedbir amaçlı göğüs kapatılmamıştı ama bugün karar verdiler, kapattılar" dedi.

Yılmaz Erdoğan: Bütün ülkenin ona, onun temsil ettiği şeylere, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gelen bir diğer isimse oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan oldu. Önder'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden de bilgi aldı.

Yılmaz Erdoğan basına yaptığı açıklamada Önder'in çok sevdiği bir yakın arkadaşı olduğunu, başından beri süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Umutluyum. Yani içim hem umutlu olmak istiyor hem de gerçekten umutluyum. Atlatacağına inanıyorum bunu. Neredeyse biliyorum yani. O maçı buradan vermez. Ayrıca benim çok can bir dost olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, onun temsil ettiği şeylere, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var. Neredeyse Türkçeyi tekrar Türkçeye çeviren, birbirimizi, kendimizi anlamamıza büyük katkılar sunan bir usta. Şu anda buradaki varlığımızı da hissettiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Önder'in tedavi gördüğü hastaneye bugün AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal ile yönetmen Sinan Çetin de ziyarette bulundu.