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29.06.2023 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Korkuteli - Mutluyaka kavşakları arasında, Cem Şahin (E-22), 156 mlgr alkol lü içki tesiri altında yönetimindeki LV 103 plakalı araç ile çift şeritli yolda Mutluyaka kavşağı istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek direksiyonu sola kırması neticesinde sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Yeşilgözlü (E-53) yönetimindeki FH 231 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle LV 103 plakalı araç takla atıp tavanı üzerinde sürüklenmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LV 103 plakalı araç sürücüsü Cem Şahin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Hava bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2023

Hava bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2023

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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