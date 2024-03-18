Polisin meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili açıklaması şöyle:

17.03.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Alıakbar SAREMI (E-27) 184 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JE 819 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasan OY (E-56) yönetimindeki RF 968 plakalı panelvan aracın sağ arka yan kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden JE 819 plakalı araç, yolun sağ tarafında park halinde bulunan MD 602 plakalı salon aracın sol yan kısmına ve cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan İbocan ERCAN (E-24) yönetimindeki VV 350 plakalı salon aracın sağ yan kısmını da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

JE 819 plakalı araç sürücüsü Alıakbar SAREMI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Marketin vitrin camına çarptı!

17.03.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, İskele Royal San Süpermarket önünde, Lıubov ZHUKOVA(K-46) 143 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HC 537 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada süpermarketin önündeki araç park yerinde duracağı esnada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek söz konusu marketin vitrin camına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Lıubov ZHUKOVA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.