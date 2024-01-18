Güzelyurt Polis Müdürlüğünün dün 61 yaşındaki Fatma Taşkın’ın bulunması için Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürlüğüne bilgi vererek, arama-kurtarma faaliyeti için yardım talep ettiği kaydedilen açıklamada bunun üzerine ekiplerin derhal olay bölgesine sevk edildiği ve bölgede Sivil Savunma Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi kurulduğu belirtildi.

Kayıp ihbarının alındığı saat itibariyle, zaman kaybetmeksizin başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde 27 Sivil Savunma personelinin yanı sıra 10 arama kurtarma aracı ve 2 adet drone kullanıldığı da kaydedildi.

Açıklamada, arama çalışmalarına, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri yanında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeli, Polis Genel Müdürlüğü Çevik Birlik Personeli, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kıbrıs Türk Arama-Kurtarma Derneği (KTAK) ve Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ekiplerinin katıldığı aktarıldı.