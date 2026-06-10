Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı N.Y'nin “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12:15 raddelerinde Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan zanlı N.Y'nin Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli bir polis ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC ile yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.