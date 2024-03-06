Evkaf öncülüğünde düzenlenen “Hadi Kan Bağışına” etkinliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi  Evkaf öncülüğünde düzenlenen “Hadi Kan Bağışına” etkinliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi 

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, itfaiyeden gelen yardım talebi üzerine olay yerine giden Sivil Savunma ekipleri, 12 personel, bir arazöz ve bir su tankeriyle söndürme çalışmalarına katkı koymaya başladı.