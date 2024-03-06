Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, itfaiyeden gelen yardım talebi üzerine olay yerine giden Sivil Savunma ekipleri, 12 personel, bir arazöz ve bir su tankeriyle söndürme çalışmalarına katkı koymaya başladı.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, itfaiyeden gelen yardım talebi üzerine olay yerine giden Sivil Savunma ekipleri, 12 personel, bir arazöz ve bir su tankeriyle söndürme çalışmalarına katkı koymaya başladı.
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