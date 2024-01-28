Yangınlarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.01.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, bir apartman dairesinin salon odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli sobanın koltuğu ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri ve ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 3 adet koltuk, 2 adet halı, avize ve televizyon yanarak, çıkan duman ve ısıdan dolayı evin tüm duvarları ile diğer eşyalar ise islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

27.01.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da, bir apartman dairesinin salon odası içerisinde, taşınabilir çamaşır kurutma telinin sıcak odun sobası üzerine düşüp kıyafetlerin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın ev sakini tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 adet koltuk, 2 adet perde ve klima iç ünitesi yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı bir pencerenin camı patlamış ve evin tüm duvarı ise islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.