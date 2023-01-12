Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

11.01.2023 tarihinde saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde sakin Ahmet AKSOY, gaz yağı sobasına akaryakıt ikmali yaptığı sırada, elindeki gaz yağı bidonunun tutuşması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın ev sakini söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, banyo odasında bulunan elektrikli şofbenin plastik koruyucusu kısmen yanarak zarar görürken, oturma odası ve koridorun duvarları çıkan dumandan islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.