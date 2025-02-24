Sıcaklık, periyodun ilk günlerinde en yüksek 8-11 derece, diğer günlerde ise 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 22-28 Şubat tarihleri arasında, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve yarın parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer don hadisesi, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 8-11 derece, diğer günlerde ise 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.