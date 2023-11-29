Brezilya'nın Maceio kentinde Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto isimli bir kadın kalabalık bir sokakta dolaşırken yaşlı bir kadın tarafından durduruldu. Falcı olan yaşlı kadın Pimto'ya yakında öleceğini söyledi ve yanından ayrılırken şaşkınlıkla kendisini takip eden 27 yaşındaki kadın bir çikolata uzattı. Pinto çikolatayı yedi ve kısa bir süre sonra kendisini belirgin bir şekilde kötü hissetmeye başladı.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Kendisini kötü hissetmeye başlayan kadın görünüşünün bulanıklaşmaya başlaması üzerine ailesine ve arkadaşlarına, "Kalbim hızla çarpıyor. Kustum ama ağzımda öyle bir tat var ki... Çok acı ve kötü. Benim görüşüm bulanık. Çok zayıfım. Su deposuna yaslandım. Neredeyse düşüyordum" şeklinde mesajlar gönderdi.

Ertesi sabah evinde kusan ve burnundan kan geldiği için hastaneye kaldırılan Pinto'nun ağzından köpükler geldi. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OTOPSİ SONUCU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Ekim ayında yetkililer, Fendanda'nın "yüksek konsantrasyonda" sülfotep ve terbufos (güçlü yabani ot öldürücüler ve endüstriyel seralarda sıklıkla kullanılan böcek öldürücüler) ile zehirlendiğini gösteren otopsi sonuçlarını açıkladı.

Örneklerini analiz eden Kimya ve Toksikoloji Laboratuvarı Başkanı Thalmanny Goulart, New York Post'a yaptığı açıklamasında, "Bu maddeler, Bakanlık tarafından düzenlenmesine rağmen kolay erişimleri nedeniyle Brezilya'da zehirlenme vakalarında oldukça yaygındır." ifadelerini kullandı. Gizemli falcının genç kadını öldürmek için tutulmuş olabileceği yönündeki iddialara rağmen, yerel polis bir cinayet davası açmadan önce ek adli tıp raporlarını bekliyor.

Pinto'nun kuzeni Bianca Cristina, G1 haber kaynağına onun falcı çikolatasından zehirlendiğinden şüphelendiklerini söyledi.Cristina, "Paketlenmiş olduğundan bir sorun olabileceği aklına gelmemiştir. Acıktığı için o çikolatayı yediğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak : MyNet