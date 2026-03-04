ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Güney Kıbrıs’la ilgili seyahat uyarısının güncellendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, acil olmayan ABD hükümeti personeli ile bu personelin aile üyeleri için “izinli ayrılış” kararı alındığı belirtildi.

U.S. Embassy Cyprus tarafından yapılan güvenlik duyurusuna göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat tavsiyesi, mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda revize edildi. Güncellenen uyarı kapsamında, acil görevde bulunmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile fertlerinin ülkeden ayrılmalarına izin verildi.

Açıklamada, kararın ihtiyati bir tedbir olduğu vurgulanırken, ABD vatandaşlarının seyahat planlarını yaparken güncel duyuruları yakından takip etmeleri istendi. Güncellemenin, U.S. Department of State tarafından yayımlanan seyahat tavsiyesi çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

Yetkililer, Kıbrıs’ta bulunan ABD vatandaşlarına, büyükelçilik ve konsolosluk kanalları üzerinden yapılacak yeni bilgilendirmeleri izlemeleri çağrısında bulundu.