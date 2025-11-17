CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

“Bu protokol komiteye geldiğinde tüm ısrarlarımıza rağmen öğretmenler davet edilmedi, veliler davet edilmedi” diyen Solyalı, protokolün eğitimi bir sektör olarak tanımladığına vurgu yaptı. “Kamu eğitiminin bir sektör olduğu ifadesi utançtır” diyen Solaylı, “eğitim bakanının bunu imzalaması da ayrı bir utançtır” ifadelerini kullandı.

Solyalı, şöyle devam etti:

“Okullardaki sorunlar sürüyor. Mağusa’da aynı, Lefke’de aynı. Siz biz hiç bunlara bakmayacağız, başka bir proje yapacağız diyorsunuz. Bu okulların velilerinden de öğrencilerinden de özür dileyin. Biz size güvenli okul yapamayacağız deyin. Sizin yapmanız gerekeni yapmanız lazım. Ülkenin kamu okullarına güvenlik, nitelik ve kalite katmanız lazım. Çalışmalarınız buna dönük olması lazım. Sendikaları da itibarsızlaştırmaya çalışmaktan vazgeçin. Bu protokol tüm eğitim sistemini tartışmamızı getirir. Bu onay yasasının geri çektiğinizi toplumla paylaşın”