Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya yasa ile ilgili konuşmasında “Dini ve milli hassasiyetleri istismar ederek kendine rant elde etmeye çalışan, suni gündemlerle meclisi meşgul eden bir hükümet yaklaşımınız var” diyerek ülkenin hiç ihtiyacı olamayan bir konunun yeniden gündeme taşındığını kaydetti.

İlahiyat Koleji’nin “ihtiyaç maksatlı din adamı yetiştirmek” amacıyla açılacağının söylendiğini dile getiren Derya, ‘siz Din adamlarını Türkiye’den getirmiyor musunuz?’ diye sordu.

Derya, şunları kaydetti:

“Yarın ülkemizde ikamet eden Ruslar da kendi dinlerini çocuklarına aşılamak için okul açmak isterse ne olacak, onlara da hak tanınacak mı? Ya da bu ülkeden ev alan Yahudiler buna benzer bir şey yapmak isterse ne olacak? Bu protokoller aracılığıyla ülkede yaptığınız sosyal mühendislikle kendi kurumlarınızı devre dışı bırakıyorsunuz. Türkiye Büyükelçiliğindeki müşavirlikler mi aldı bakanlıklarımızın yerini bu mudur?