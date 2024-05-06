29 Nisan - 05 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan rapora göre, yangınlarda toplam 387 bin 600 TL zarar meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri, “rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşerek otları tutuşturması, söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik kaynaklı kısa devre, kişi/ler tarafından yakma, aracın motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve çöplük alandaki yangının sirayeti” olarak saptandı.

Yangınlardan 3’ü Lefkoşa’da, 3’ü Gazimağusa’da, 3’ü Geçitkale’de, 2’si Girne’de, 2’si Gemikonağı’nda, 2’si Vadili’de, 1’i Güzelyurt’ta ve 1’i İskele’de çıktı.

Özel servis olayları ise; “odun kütükleri arasında sıkışan, kuyuya, boş yüzme havuzuna düşen, ağaç üzerinde ve aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, bitkiler dallarına takılan güvercinin kurtarılması, asansörde, banyoda, beton dalgakıranların üzerinden deniz kenarına düşen ve trafik kazasında araç içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, özel görev, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.