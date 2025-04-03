Polis açıklamasında, trafik suçları sürat (840) , mobil araçla tespit edilen sürat (185), tehlikeli sürüş (14), dikkatsiz sürüş (49), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (130), sürüş ehliyetsiz araç kullanma (11), alkollü içki tesiri altında araç kullanma (55), sürüş esnasında cep telefonu kullanma (19 ), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (58), trafik levha ve işaretlerine uymama (87), trafik ışıklarına uymamak (13), muayenesiz araç kullanmak ( 55 ), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma (26), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (13 ), özel eşya taşıma "B" İşletme izinsiz araç kullanma ( 19), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma (18), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma (7), ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma (5) ve 590 diğer trafik suçları olarak açıklandı.

Toplam 152 araç trafikten men edilirken 16 sürücü tutuklandı.