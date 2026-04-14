Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Paskalya kutlamaları bahanesiyle Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bayrak yakma olaylarını kınadı.

Gülbahar, Rum tarafının imkânsız hayaller peşinde koştuğuna, anlaşma diye bir şey düşünmediğine dikkat çekti.

Gülbahar, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı hareketsiz durmaktan vazgeçip Rumların bu tutumuna karşı net tavır koyarak federasyon fikrinden tamamen vazgeçmeye, KKTC’nin kurulmakta olan yeni dünyadaki yerini alması için girişimler başlatmaya davet etti.

Gülbahar açıklamasında şunları kaydetti:

“Son günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı, bazı bakanlar ve Rum Ortodoks Kilisesi’nin başı olan Başpiskopos tarafından, gerek 1 Nisan EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümünde gerekse Paskalya vesilesiyle yapılan açıklamalar ve sergilenen tutumlar, Rum komşularımızın hırslarını akıllarının önüne koyduklarının yeni göstergeleridir.

Maalesef Rum halkının büyük çoğunluğu, Rum Yönetimi ve Rum Ortodoks Kilisesi liderliği, Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğu gerçeğini idrak ederek bizimle bir anlaşma yapıp daha refah ve mutlu günlere ulaşmak yerine gerçekleşmesi imkânsız hayaller peşinde sürükleniyor.

Başta Rum lider Hristodulidis ile Başpiskopos olmak üzere, EOKA ruhunu diriltmekten, en yakın zamanda Paskalyalarını Girne, Karpaz ve Maraş’ta kutlamaktan bahsediyor. Türk bayrağı ile KKTC bayrağını yakanlar ortalarda dolaşıyorsa, bu durum başta Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman olmak üzere KKTC ve Türkiye yetkilileri tarafından dikkatle değerlendirilmeli ve gereken tepki ortaya konulmalıdır.

Artık nettir; Rum tarafı ile bırakınız federal veya iki devletli çözümü, bir çözüm bulmak mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erhürman, hareketsiz durmaktan vazgeçip Rumların bu tutumuna karşı net tavır koyarak federasyon fikrinden tamamen vazgeçmeli, KKTC’nin kurulmakta olan yeni dünyadaki yerini alması için Anavatan Türkiye ile istişare içinde girişimler başlatmalıdır.

Rum tarafı, 5 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşmelerin başlatılması için ortaya koyduğu 4 maddelik ön şartını bile kabul etmemiştir ve etmeyecektir.

Dolayısıyla Rum tarafına karşı gereksiz bir hareketsizlik sergilemek, neredeyse gereken adımları atmaktan ve gereken ağırlıkta yanıt vermekten kaçınmak hatalıdır.

Kararlı olunursa, KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri almasının başarılması artık her zamankinden daha fazla mümkündür.

Milli Mücadele Vakfı olarak açıkça ifade ediyoruz ki:

Bu böyle gitmez.

Terörün ve şiddetin yüceltilmesi asla kabul edilemez.

Türk halkına yönelik düşmanca söylem ve eylemler derhal son bulmalıdır.

Bayrak yakma gibi alçakça provokasyonlar en sert şekilde kınanmalı ve sorumluları cezalandırılmalıdır.

Kıbrıs Türk halkının bayrakları, egemenliği, devleti ve varlığı tartışma konusu değildir.”