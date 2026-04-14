Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Güney Kıbrıs’ta Paskalya sürecinde yaşanan bayrak yakma olaylarına sert tepki gösterdi. Akpınar, bu tür eylemlerin sembollere yönelik sınırlı olmadığını, Kıbrıs Türk halkının onuruna, kimliğine ve varlığına yönelik açık bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklamasında son dönemde Güney Kıbrıs’taki söylem ve tutumların tehlikeli bir noktaya ulaştığını ifade eden Akpınar, özellikle siyasi liderlik ve dini otoritelerin kullandığı dilin gerilimi artırdığını belirtti. Bu yaklaşımın geçmişte yaşanan acıları yeniden hatırlattığını ve toplumlar arasındaki güveni zedelediğini dile getirdi.

Akpınar, tarihsel olarak büyük acılara neden olan anlayışların yeniden meşrulaştırılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu kaydederek, bu zihniyetin barış ve çözüm arayışlarına zarar verdiğini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hedef alan açıklamaların da son derece sorumsuz ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’taki mevcut yaklaşımın yeni bir “kayıp nesil” riski doğurduğuna dikkat çeken Akpınar, nefret söyleminin özellikle gençler üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini vurguladı. Bu sürecin derinleşmesinde mevcut liderlik ve kilise söylemlerinin önemli rol oynadığını belirtti.

Açıklamasında, Kıbrıs’ın geleceği için ihtiyaç duyulanın gerilim değil dostluk ve birlikte yaşam kültürü olduğunu ifade eden Akpınar, genç nesillerin düşmanlıkla değil ortak değerler etrafında yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak, Kıbrıs Türk halkının bu adada eşit ve onurlu bir şekilde varlığını sürdüreceğini belirten Akpınar, Türkiye ile dayanışma içerisinde hak ve menfaatlerin korunmaya devam edileceğini ifade ederek tüm tarafları sağduyuya davet etti.