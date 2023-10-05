Petrol fiyatları ekonomiler üzerindeki kara bulutların talebi azaltacağına dair endişelerle sert düşüşte.

ABD ham petrolü, yüzde 5,6 düşerek 85 doların altına geriledi. Bu, Eylül 2022’den beri en büyük bir günlük düşüş oldu.

OPEC+'nın arz kesintilerinin piyasayı sıkılaştırdığına yönelik sinyallere rağmen gelecekte arzın artacağı beklentisi ve teknik satışlar fiyatlarda sert düşüşü tetikledi.

Brent petrol yüzde 5,6 kayıpla varil başına 86 dolardan işlem gördü.

Haziran ayından Eylül sonuna kadar yaklaşık yüzde 40 ralli yapan petrol fiyatları düşüşe geçti. Faiz oranlarının daha fazla artacağına yönelik endişeler son haftalarda hisse senedi ve tahvil piyasalarının yanı sıra petrolde de düşüşe neden oldu.

ABD’de son açıklanan veriler, petrol stoklarının sekiz haftada ilk kez arttığını gösterdi. Öte yandan OPEC+ ülkelerinden Suudi Arabistan ve Rusya yıl sonuna kadar üretim kesintilerine devam edeceklerini duyurdu. Ancak Fed’in faiz artırımlarını henüz sonlandırmadığına dair artan kaygılar, doların yükselmesine neden oldu. Dolardaki yükseliş de emtiaları çoğu alıcı için daha pahalı hale getirdi.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya “küresel büyüme gelecek sene büyük darbe alacak gibi görünüyor. Bu da ham petrol talebi görünümü sorunlu olacak anlamına geliyor. Yatırımcılar, petrolde 100 dolar beklentisinin şimdilik uzak olduğunu fark etti.” değerlendirmesini yaptı.