Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 17.23'te başladı.
Bakanlar Kurulu, deprem bölgesindeki son gelişmeleri ele alıyor.
Toplantıdan sonra Başbakan Ünal Üstel'in açıklama yapması bekleniyor.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 17.23'te başladı.
Bakanlar Kurulu, deprem bölgesindeki son gelişmeleri ele alıyor.
Toplantıdan sonra Başbakan Ünal Üstel'in açıklama yapması bekleniyor.
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