Bakanlar Kurulu toplandı.

Çavuşoğlu: Çok büyük bir enkazla karşı karşıyayız Çavuşoğlu: Çok büyük bir enkazla karşı karşıyayız

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 17.23'te başladı.

Bakanlar Kurulu, deprem bölgesindeki son gelişmeleri ele alıyor. 

Toplantıdan sonra Başbakan Ünal Üstel'in açıklama yapması bekleniyor. 