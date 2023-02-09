ÖZEL HABER-BAHAR SANCAR

Burada toplanan yardımlar, kategorilerine göre kolilenerek, Türkiye'ye gönderilmek üzere tırlara yüklenip, limanlara gönderiliyor.

Gündem Kıbrıs yardım çalışmalarını yerinde görüntüledi. Yardımların adeta yağdığı Atatürk Spor Salonu'nda zamanla yarışılıyor

Başbakan Ünal Üstel de yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada Gündem Kıbrıs'a konuşan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini sunarak, eksik kalan yardımlar noktasında gerekli belirlemeleri yapıp, halkı yönlendireceklerini kaydetti.

'Büyük ihtiyaçlar var' diyen Üstel, 'Türkiye bizim herşeyimizdir. Vatandaşımız, ne var ne yok taşıyor. Herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarım' dedi.

"Adıyaman'da insan üstü bir çaba var"

Adıyaman'da İsias Otel'de yapılan arama kurtarma çalışmalarına da değinen Üstel, ekiplerin var güçleriyle bölgede çalıştıklarını, son çocukta enkazdan çıkarılana kadar bu çalışmaların yürütülüceğini kaydetti. İnsan üstü bir çaba gösterildiğini dile getiren Üstel, yaşanan felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



