İşte Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması:

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizde de şiddetli bir şekilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ülkemizde bir yıkıma neden olmasa da Türkiye’nin birden çok ilinde ciddi felaketlere neden olduğuna üzülerek şahitlik ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm kurumlarımızla birlikte Türkiyemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktada bulunmaya ve elimizden gelen her tür yardımı yapmak için gerekli tüm çalışmaları başlatmış ve harekete geçmiş durumdayız.

Milletçe, birbirimize destek olacak ve bu felaketi de hep birlikte aşacağız.

Halkımıza ve Milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem felaketinde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum.

Değerli basın mensupları;

Hükümet olarak üretmiş olduğumuz kararla, meydana gelen depremde acil kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 8 araç ve 30 kişiden oluşan Sivil Savunma ekibimiz az sonra yola çıkıp deprem bölgesine intikal ediyor.

Ayrıca 10 kişilik özel bir kurtarma ekibi havayolu ile deprem bölgesine intikal etmek için hazırlıklarını tamamlamış durumdadır.

Bunlara ek olarak özel sağlık ekiplerimiz de deprem bölgelerine sevk edilmek üzere hazırlıklarını tamamladı. İhtiyaç duyulan her yerde, tüm imkanlarımızla halkımızın ve milletimizin yanında olacağız.

Hükümetimiz, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında, deprem bölgelerinde bulunan KKTC vatandaşlarımızın sağlık durumlarıyla ilgili doğru bilgilere ulaşılması ve ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteğin sağlanabilmesi için de tüm girişimleri depremin gerçekleştiği andan çok kısa bir süre sonra başlatmış ve halen yürütmektedir.

Bu bağlamda; deprem felaketi sırasında deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş’ta Türkiye Voleybol Yarı Final maçları için bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Genç Kız Voleybol Takımımız’dan toplam 14+2 kişilik ve Namık Kemal Lisesi Genç Erkek Voleybol Takımımız’dan toplam 13+1 kişilik kafilelerimizle temas kurulmuş ve sağlık durumlarının iyi olduğu teyid edilmiştir.

Düzce’de, Türkiye Hentbol Şampiyonası için bulunan Lefkoşa Türk Lisesi Kız Hentbol Takımımız’ın 14+2 kişilik ve Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımımızın 14+2 kişilik kafilelerinde de herhangi bir sıkıntı bulunmadığı bilgisine ulaşılmıştır.

Adıyaman’da Türkiye Voleybol Şampiyonası için bulunan Canbulat Özgürlük Ortaokulu 14+2 kişilik Yıldız Erkek kafilemizle de bağlantı kurulmuş ve sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde gerekli bilgi alınmıştır.

Ancak Adıyaman’da bulunan, 12+2 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız Voleybol ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin 12+2 kişilik Yıldız Erkek Voleybol kafileleri ve 15 kişilik veli grubu ilk ulaşılan verilere göre toplam 39 vatandaşımızdan 4’ü enkaz altından kurtarılmıştır. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gerek Adıyaman Valiliği, gerek Türkiye AFAD Başkanlığı, gerekse Türkiye İçişleri Bakanlığı ile sürekli temas halindeyiz.

Aynı zamanda Türkiye Büyükelçimiz ve Gaziantep Konsolosumuz ve diğer temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza sağlıklı bilgi ulaştırabilmek ve ihtiyaç duyulan yardımları koordine edebilmek için Adıyaman’a doğru yola çıkmış ve varmak üzeredirler.

Umuyoruz evlatlarımızla ilgili kötü değil iyi haberlere en kısa zamanda ulaşırız.

Orada yardım bekleyen evlatlarımızın kurtarılması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Allah çocuklarımızın, ailelerinin ve milletimizin yanında olsun.

Çocuklarımızın akibeti ile ilgili doğru kaynaklardan elde edilen verileri başbakanlığımız aracılığı ile düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Herhangi bir bilgi kirliliğine fırsat vermemek için resmi kaynaklardan açıklanmayan haberlere itibar etmeyiniz.

Değerli basın mensupları;

Aynı zamanda hükümetimiz çocuklarının sağlığından endişe eden ailelerin deprem bölgelerine ulaşabilmeleri için tüm çalışmaları başlatmış ve tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır.

Bu düşünceden hareketle vatandaşlarımızın yakınlarının ulaşımını sağlamak için yaptığımız girişimler sonucunda bu akşam saat 22.00’da Via Mare isimli gemimiz Girne’den Mersin’e yolcu taşıyacaktır.

Bunlara ek olarak Gazimağusa’dan bu akşam saat 22.00’da Dipkarpaz, Toros ve Via Famagusta isimli üç gemimiz de Mersin’e doğru hareket edecektir.

Tüm bu seferler ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Değerli vatandaşlarımız;

Görevimiz sizleri doğru bilgilendirmektir. O yüzden bu konuda çok dikkatli davranıyoruz.

Takdir edersiniz ki; Türkiyemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıyadır. Eş zamanlı 10 ilde meydana gelen büyük yıkım oradaki doğru veri akışını ve iletişimi ciddi anlamda engellemektedir.

Veri akışının yavaşlığı bizleri de doğru açıklama yapma noktasında yavaşlatmaktadır. Konuya bu merkezden bakmanızı rica ederim.

Bir kez daha tüm milletimize ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.