Türk futbolunun en deneyimli teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı. Sarı kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçecek. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor!

FATİH TERİM GERİ DÖNDÜ! YUNANİSTAN SÜRPRİZİ...

Fatih Terim'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Daha önce İtalyan ekipleri Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, Türkiye milli takımının başında da önemli başarılara imza atmıştı.

SÖZLEŞME İÇİN YUNANİSTAN'A GİDİYOR

Fatih Terim bu hafta resmi tören ve sözleşme için Yunanistan'a gidecek. Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, bir UEFA Kupası kazanan Fatih Terim, teknik adamlık kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

ERGİN ATAMAN DA BASKETBOLUN BAŞINDA

Panathinaikos'un basketbol takımının başında da bir Türk var! Deneyimli koç Ergin Ataman, bu sezon başından beri Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapıyor.

Kaynak: My Net