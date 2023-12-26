Derbinin ateşi henüz sönmemişti ki ezeli rakipler bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Ligde oynanan maç seyirciyi pek tatmin etmezken, bu kez Arabistan'da kupa için sahaya çıkacak olan iki dev kulüp karşılaşmayı kazanarak kupayı müzelerine götürmek istiyor.

KUPANIN SKORUNU AÇIKLADI

29 Aralık Cuma günü oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala, Google'ın yapay zeka yazılımı Bard finalin skorunu açıkladı.

Derbi için %5 ihtimalle beraberlik diyen Bard bu tahmininde pek başarılı olamazken, Süper Kupa finaline dair ilginç bir tahminde bulundu.

MAÇ SONUCU: 2-2

Bard'a göre Süper Kupa finali 2-2 bitecek ve kupanın sahibi penaltı atışlarıyla belirlenecek.

KUPA GALATASARAY'IN!

Seri penaltı atışlarında ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup edecek ve Süper Kupa şampiyonu olacak.