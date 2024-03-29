6 Şubat depreminde yıkılan ve Şampiyon Melekler’e de mezar olan İsias Otel ile ilgili görüşülen davada otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe bozkurt ve mühendis Halil Bağçı teminatla serbest bırakıldı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Davası’nda 2 sanık, Ankara Gazi Üniversitesi’nin ek raporu doğrultusunda serbest bırakıldı.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel, 35'i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olmuştu.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi davayla ilgili duruşmayı 26 Nisan’a ertelerken, ailelerin adalet mücadelesi devam ediyor...

Kaynak: Kıbrıs Postası