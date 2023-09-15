GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Polis ilk belirlemelere göre araç içerisinde 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Polis, cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

Öte yandan Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre, araçta bulunan kişilerin birinin erkek birinin kadın olduğu, adamın kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra, kadının kız kardeşine 'kardeşinizi öldürdüm' diyerek haber vermesinin ardından aracın direksiyonuna geçerek, aracı uçurumdan aşağıya sürdüğü ve intihar ettiği iddia ediliyor.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

