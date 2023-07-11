Ersin Tatar: Egemen eşitlik temelinde müzakere edebiliriz Ersin Tatar: Egemen eşitlik temelinde müzakere edebiliriz

Açıklama şöyle:

Girne'de Av. Seyhan Yıldırım'ın vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak aranan Y.B.(E-21), Ercan Havalimanında tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.