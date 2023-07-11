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Girne'de Av. Seyhan Yıldırım'ın vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak aranan Y.B.(E-21), Ercan Havalimanında tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

Açıklama şöyle:

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