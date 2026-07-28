Geçtiğimiz günlerde 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü kutlamalarına katıldığını hatırlatan Yayman, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının Türkiye tarafından kararlılıkla savunulmaya devam edeceğini söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ettiğini belirten Yayman, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Federasyon temelindeki çözüm arayışlarının sonuç vermediğini dile getiren Yayman, mevcut gerçekliğin iki ayrı devlet üzerine kurulu olduğunu ve uluslararası toplumun bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresine de dikkat çeken Yayman, tezkerede Kuzey Kıbrıs Türk Devleti’nin uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri almasının daha fazla ertelenemeyeceğinin açıkça ortaya konulduğunu söyledi. Ada’da iki devletli çözüm siyasetinin, Doğu Akdeniz’de istikrar ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunun altını çizen Yayman, iki halkın ve iki devletin varlığının artık göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Yayman, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesi, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, çözüm girişimlerinin bu gerçek üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nde gözlemci üye statüsü kazanmasının önemli bir kazanım olduğunu belirten Yayman, bu sürecin tam üyeliğe uzanacak yeni adımlarla güçlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın her platformda egemen eşitlik ve bağımsız devlet tezini güçlü şekilde savunduğunu belirten Yayman, Türkiye’nin uluslararası alanda Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini söyledi. BM Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs ziyaretini de değerlendiren Yayman, Türk tarafının hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmadığını, sahadaki gerçekleri esas alan yapıcı ve çözüm odaklı bir tutum sergilediğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda Kuzey Kıbrıs Türk halkına selam ve muhabbetlerini ileten Hüseyin Yayman, Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, güvenliğinin ve refahının en güçlü teminatı olmaya devam edeceğini söyledi. Yayman, “Kıbrıs Türk halkı bu kutlu yürüyüşte hiçbir zaman yalnız değildir. Anavatan Türkiye, her şartta Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.