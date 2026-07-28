Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Kıbrıs’ta barışı dayatamayacağını belirterek, barışın yalnızca Kıbrıslılar tarafından, liderleri aracılığıyla inşa edilebileceğini vurguladı.
Kıbrıs’a gelişinin ardından X hesabından paylaşım yapan Guterres, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir çözüm arayışında Kıbrıslı toplumlara desteğini ifade etmek üzere adaya geldiğini belirtti.
Guterres, ara bölgedeki Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti
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Guterres, bu sabah temaslarına başlıyor.