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Kıbrıs’a gelişinin ardından X hesabından paylaşım yapan Guterres, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir çözüm arayışında Kıbrıslı toplumlara desteğini ifade etmek üzere adaya geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Kıbrıs’ta barışı dayatamayacağını belirterek, barışın yalnızca Kıbrıslılar tarafından, liderleri aracılığıyla inşa edilebileceğini vurguladı.

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