Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama kurtarma ekibi tarafından Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğü açıklandı.

Açıklamada, dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ifade edilen 5 erkek vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

Bugün ise 5 erkek yetişkin ile 2 kız öğrencinin cansız olarak enkaz altından çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, 1 erkek yetişkinin ise yaralı olarak tespit edildiği bildirildi, "Yaralı vatandaşı kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

EKİPLER OTEL CİVARINDAKİ ENKAZLARDA 4 KİŞİYİ KURTARDI

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsias Otel civarındaki enkazlarda yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ise 1 anne ve 2 çocuk ile 1 yetişkin erkek vatandaşı yaralı olarak göçük altından çıkarıldığı kaydedildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin, gece şartlarındaki olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olduğu ve çocuklara ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf ettiği vurgulandı.