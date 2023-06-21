-ÖZEL HABER

Başbakan Ünal Üstel ,Öğretmen sendikalarının Öğretmenler Yasası'ndaki değişiklik nedeniyle eylem ve greve gitmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile varılan uzlaşıyla final sınavlarının yapılmayarak dönemin kapatılmasının ardından mağdur olan öğrenciler için harekete geçildiğini açıkladı.



Gündem Kıbrıs'a özel açıklamalarda bulunan Üstel, "Öğrenci ve velilerimizin mağdur olmasını asla istemeyiz" diyerek Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na gerekli talimatı verdiğini ve konuyla ilgili çözüm üretilmesi için çalışmanın başladığını kaydetti.



Bakanlığın konuyla ilgili çalışmalarını tamamlamasının ardından Kurban Bayramı sonrası veli ve öğrencilere gerekli açıklamının yapılacağını söyledi.