Türkiye saatiyle bugün saat 10.00 sıralarında başlayan mahkemede ilk olarak Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasına yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı dünden beri delil ve talepleri topladığını belirterek, müşteki avukatların taleplerini değerlendirdiğini kaydetti. Savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına kara verdi. Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanıkların ise tutuklanması talebini ise reddetti. Savcı, sanıkların mahkeme huzura gelmesi konusunda ise deprem nedeniyle cezaevi bulunmadığından talebin reddine karar verdi. Cumhuriyet savcısı, bazı tanıklar hakkındaki suç duyurusu talebi mahkemenin takdirine bıraktı.

Sanık avukatlarının ve sanıkların dinlenmesinin ardından son kararı Mahkeme Başkanı verecek.