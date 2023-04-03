Lefkoşa’da meydana gelen “İnsan Hayatını Tehlikeye Koyacak veya Herhangi Bir Kişiye Zarar Verebilecek Derecede İhtiyatsızlık veya İhmalkarlıkta Bulunmak” suçundan tutuklanan 15 yaşındaki zanlı Y.I mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru, huzurda bulunan zanlı Y.I’nın (15) “İnsan Hayatını Tehlikeye Koyacak veya Herhangi Bir Kişiye Zarar Verebilecek Derecede İhtiyatsızlık veya İhmalkarlıkta Bulunmak” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 1 Nisan 2023 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesi 21. Sokak üzerinde bulunan Alu Denizalp isimli alüminyum fabrikasında Lefkoşa'da sakin Y.I’nın (15) konu yerde bulunan alüminyum koruyucu naylonların üzerine sönmemiş sigara izmariti atması sonucu çıkan yangında iş yeri içerisindeki pencere lastik fitilleri, poliüretan köpükler, silikonlar, çatı kısmının yandığını aktardı.

Mesele ile ilgili olarak yaklaşık 1 milyon TL maddi hasar oluştuğunu aktaran polis, zanlının itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve 15 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zanlının annesi ile yaşadığını ifade etti.

Polis, bu bağlamda zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.