İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesi altında yapılan tüzükte değişikliğe gidilerek, Eylül 2023 - Haziran 2024 devrelerine mahsuben sosyal güvenlik desteği ödemesi almaya hak sahibi olan ancak süresi içinde başvuru yapamayan işverenlerin yapacağı başvurularda başvuru süresi ay sonuna kadar uzatıldı.