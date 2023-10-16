İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesi altında yapılan tüzükte değişikliğe gidilerek, Eylül 2023 - Haziran 2024 devrelerine mahsuben sosyal güvenlik desteği ödemesi almaya hak sahibi olan ancak süresi içinde başvuru yapamayan işverenlerin yapacağı başvurularda başvuru süresi ay sonuna kadar uzatıldı.

Sahte reçete soruşturması kapsamında 2 eczacı daha tutuklandı Sahte reçete soruşturması kapsamında 2 eczacı daha tutuklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzüğe eklenen geçici maddeyle, Eylül 2023- Haziran 2024 devrelerine ait sosyal güvenlik desteğine başvuru yapamayan hak sahipleri, 31 Ekim 2023’e kadar başvuru yapabilecek.